Kreml avviser at Trump har bedt om Putin-møte

Under en pressekonferanse med Ungarns president Viktor Orbán i Det hvite hus mandag, sa Trump at han forventer å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Japan neste måned.

Russland avviste straks at det foreligger avtale om et slikt møte.

– Det har ikke kommet noen forespørsler. Det foreligger heller ingen avtaler, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Trump hevder også at han skal ha et møte med Kinas president Xi Jinping i Japan.

– Vi kommer til å møtes under G20-toppmøtet i Japan og jeg tror at det vil bli et svært fruktbart møte, sa Trump.

USA og Kina har den siste uka trappet opp handelskrigen og hevet tollsatsene på varer de importerer fra hverandre.

