Kraftig jordskjelv nær grensa mellom Panama og Costa Rica

Ifølge US Geological Survey ble skjelvet registrert klokka 2.24 lokal tid søndag og hadde en dybde på 37 kilometer.

Episenteret ligger nær grensen mellom landene, i et tynt befolket område, sju kilometer fra byen Plaza de Caisan.

Sivilforsvaret i Panama opplyser at to personer er brakt til sykehus med mindre skader, men sier at ingen er omkommet og at det ikke er sendt ut tsunamivarsel. Sivilforsvaret skriver på Twitter at veggene slo sprekker i et sykehus og på to kjøpesentre i Changuinola i provinsen Bocas del Toro, og bilder på sosiale medier viser enkle trehus på landsbygda som er delvis falt sammen og varer som har falt ut av butikkhyller.

Operasjonsleder Sigifredo Perez i Costa Ricas nasjonale kriseberedskap opplyser at det ikke er meldt om store skader eller skadde.

Det nordlige Panama er utsatt for jordskjelv. I 1991 mistet 23 personer livet mens 500 ble skadd i et jordskjelv med styrkegrad 7,4, mens et skjelv på 6,7 i 2003 medførte tap av to liv og ødela flere hundre boliger.

