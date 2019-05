Kina med mottiltak etter Trump-toll – handelskonflikten trappes opp

NTB utenriks

– Kina bør ikke slå tilbake. Det vil bare bli enda verre, skrev president Donald Trump på Twitter mandag.

Kort tid etter varslet kinesiske myndigheter at de innfører toll i intervallet 5–25 prosent på 5.140 amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar. Tollen trer i kraft 1. juni. Varegruppene omfatter blant annet batterier, spinat og kaffe.

– Kina kommer aldri til å gi etter for press utenfra, sier utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang.

Kunngjøringen er svar på at USA fredag økte tollsatsen fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar.

Da hadde to dager med handelssamtaler ikke førte fram til noen enighet. Men forhandlingene skal fortsette.

– Jeg sier det åpent til president Xi Jinping og alle mine mange venner i Kina at Kina kommer til å bli svært skadelidende hvis dere ikke inngår en avtale, fordi selskaper vil bli tvunget til å forlate Kina og etablere seg i andre land. Det blir for dyrt å kjøpe i Kina. Dere hadde en flott avtale, nesten ferdigstilt, og så trakk dere dere fra den, skriver Trump.

– Forbrukerne får regningen

Partene var enige om utkast til en handelsavtale, men Kina trakk seg så fra sentrale punkter som landet tidligere hadde sagt ja til, noe som ikke falt i god jord i Washington.

Trump insisterer på at amerikanske forbrukere ikke vil bli skadelidende. I presidentens øyne vil det dreie seg om en enorm overføring av verdier fra Kina til USA. Nesten ingen økonomer er enig med Trump, og faktasjekkere påpeker at Trumps påstander er falske. Det er amerikanske importører av varer fra Kina som må betale tollen, konstaterer de.

Trumps egen økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa søndag til Fox News at ekstraregningen havner hos amerikanske forbrukere og amerikanske selskaper.

Kudlow la til at «begge parter må betale». USAs økonomiske vekst kan bli 0,2 prosentpoeng lavere enn den ellers ville ha vært, uttalte Kudlow. Samtidig anslo han at Kina «vil bli påført økonomiske tap» som følge av redusert eksport til USA.

Han oppga ikke tall, men analytikere fra Morgan Stanley mener Trumps toll på kinesiske varer kan medføre at den kinesiske økonomiens vekst blir 0,5 prosentpoeng lavere enn den ellers ville ha vært.

Mulig møte

USA har fra før innført toll på 25 prosent på kinesiske varer verdt 50 milliarder dollar.

Partene vil trolig gjøre nytt forsøk på å finne en løsning. Kina har invitert USAs handelsutsendinger til nytt møte, men noen dato er ikke nevnt.

I slutten av juni vil trolig Trump møte Xi på G-20-møtet i Japan, ifølge Kudlow.

Samtidig gjør han det klart at USA kan komme til å ta fatt på en ny runde med tolløkning, som i så fall vil ramme den resterende delen av USAs import fra Kina – varer til en samlet verdi av 300 milliarder dollar.

– La oss si et par måneder, kanskje tre måneder. Jeg vet ikke. Det vil naturligvis ta noe tid, og så er det presidenten som skal ta den endelige avgjørelsen, sier Kudlow.

De toneangivende indeksene på Wall Street lå mandag an til å falle nesten 2 prosent etter at Beijing kunngjorde sitt svar på Trumps tolløkning. Det er frykt for at handelskonflikten kan føre til nedgang i amerikansk økonomi.

