Iranske studenter protesterer mot hijab

NTB utenriks

Både kvinnelige og mannlige studenter ved Universitetet i Teheran deltok i protesten mandag, melder det halvoffisielle nyhetsbyrået ISNA, som publiserte bilder fra hendelsen.

Demonstrantene havnet i et kortvarig basketak med studenter som støtter den strenge kleskoden, før protesten etter få timer tok slutt.

Demonstrantene anklaget moralpolitiet og sikkerhetsstyrkene for å ha gått inn på universitetet for å advare kvinner mot å ikke trosse hijabpåbudet, ifølge ISNA, som siterer deler av en uttalelse fra studentene.

– Det er et direkte brudd på menneskerettighetene å pålegge studenter å gå i en bestemt type klesdrakt, sier det i uttalelsen, der det videre heter at kvinnelige studenter utsettes for streng kontroll når de går inn på universitetsområdet.

Viserektor Majid Sarsangi avviser overfor ISNA at universitetet har innført noen nye tiltak når det gjelder den obligatoriske hijaben. Men han mener studenter bør ha mer respekt for påbudet under den muslimske fastemåneden ramadan.

Siden revolusjonen i 1979, som førte til opprettelsen av den islamske republikken, har iranske kvinner blitt tvunget til å bære hijab i det offentlige rom. Myndighetene strammer vanligvis inn håndhevingen under ramadan.

Det har vært en rekke protester opp gjennom årene. I mai ble den fremtredende menneskerettsadvokaten Nasrin Sotoudeh dømt til sju års fengsel etter å ha forsvart kvinner som demonstrerte mot påbudet.

(©NTB)