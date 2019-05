Eksplosjoner ved valgstart i Filippinene

NTB utenriks

Nesten 62 millioner filippinere har registrert seg for å stemme og kan velge mellom 43.500 kandidater til i alt rundt 18.000 ulike stillinger i lokalpolitikken og kongressen.

Sikkerhetsberedskapen er trappet opp før valget, med nasjonalt våpenforbud siden januar, alkoholforbud siden søndag og store sikkerhetsstyrker utplassert over hele landet. Om lag 160.000 politimannskaper og 98.000 soldater vokter de mer enn 36.000 stemmelokalene.

Skremme bort

Den første granateksplosjonen fant sted timer før valglokalene åpnet nær en av riksveiene sør for Manila, mens en ny granat eksplodert en time etter at velgerne begynte å avlegge stemmer. Denne gangen smalt det 500 meter unna et stemmelokale, ifølge politisjef Ronald Briones.

– Vi etterforsker fremdeles, men mistenker at hendelsene har til hensikt å skremme folk fra å stemme, sier han.

Den siste tiden er i alt 20 personer registrert drept og 24 såret i såkalt valgrelatert vold.

Siste skanse

Tolv av de 24 plassene i senatet skal besettes etter valget, i tillegg til mer enn 240 plasser i Representantenes hus i kongressen, som allerede lenge har vært kontrollert av president Rodrigo Dutertes støttespillere. Senatet har tradisjonelt vært mer uavhengig og regnes som opposisjonens siste skanse i landet. Duterte ivrer etter å få flertall i senatet og dermed mulighet til å endre grunnloven og innføre nye lover, blant annet gjeninnføre dødsstraff.

Ifølge den siste meningsmålingen fra Pulse Asia Research, ligger det an til at 11 av 13 kandidater fra en allianse som støtter presidenten ventes å sikre seg plasser i senatet. Ifølge undersøkelsen ser det ut til at bare én opposisjonskandidat har en sjanse til å få en plass i senatet.

(©NTB)