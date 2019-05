Bratt børsfall i USA

NTB utenriks

En drøy halvtime inn i handelen hadde Dow Jones og den bredere S&P 500-indeksen falt henholdsvis 2,3 og 2,4 prosent.

Teknologitunge Nasdaq var ned hele 3,1 prosent.

De amerikanske børsene åpnet kort tid etter at kineserne opplyste at tollsatsene fra 1. juni økes på varer fra USA til en verdi av rundt 522 milliarder kroner. Mottiltaket kom etter at USA før helgen presenterte planer som vil innebære toll på nesten all kinesisk import.

Samtidig sier redaktøren i den kinesiske avisa Global Times, som eies av regjeringspartiet, at Beijing vurderer ytterligere tiltak. Blant alternativene som skal være på bordet, er salg av store mengder amerikanske statsobligasjoner, stans i kjøp av amerikanske landbruksprodukter og kutt i ordrer for Boeing-fly.

Boeing-aksjen falt 2,4 prosent etter børsåpningen mandag. Luftfartsselskapet sier i en uttalelse at de føler seg sikre på at handelssamtalene kommer til å lykkes.

Børsfallet kan tyde på økt bekymring blant investorer for at handelssamtalene mellom USA og Kina kan bryte fullstendig sammen. Amerikanske aksjer hadde en opptur fredag etter at samtalene ble avsluttet med et løfte fra begge parter om å fortsette å snakke sammen, på tross av at de mislyktes med å spikre en avtale.

Blant andre selskaper som gjør det dårlig på Wall Street på ukas første handledag, er Uber Technologies. Aksjen krympet mandag 8 prosent etter en vaklende børsdebut fredag.

