Trumps neste tolløkning kan komme om flere måneder

– Vi har ikke sett noe til det ventede motsvaret. Det kommer kanskje i kveld eller kanskje i morgen, sier Larry Kudlow, som er øverste økonomiske rådgiver for USAs president Donald Trump.

Til Fox News opplyser han at det ikke er planlagt noe nytt møte mellom partene, men Trump og Kinas president Xi Jinping møtes antakelig under G20-toppmøtet i Japan i slutten av juni. Samtidig gjør han det klart at neste runde med mulige tolløkninger fra USAs side ikke ligger rett rundt hjørnet.

– La oss si et par måneder, kanskje tre måneder. Jeg vet ikke. Det vil naturligvis ta noe tid, og så er det presidenten som skal ta den endelige avgjørelsen, sier Kudlow.

USA økte tollen på import av varer til en verdi av omkring 200 milliarder dollar fra Kina fra 10 til 25 prosent fredag.

Tolløkningen kom som et svar på det USA mener er brudd fra Kinas side på tidligere løfter i handelssamtalene.

Forhandlingene mellom Kina og USA ble avsluttet fredag uten noen løsning. Samtidig med at USA satte opp sine tollsatser, varslet kinesiske myndigheter varsler at de ville gjengjelde. Fortsatt er det uklart hva motsvaret blir.

Kina har allerede forhøyet toll på nesten all import fra USA, og har ikke mange muligheter til å legge på ytterligere toll, skrive DPA.

