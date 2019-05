Katolske messer på Sri Lanka for første gang siden terrorangrepet

NTB utenriks

Over 250 mennesker ble drept da selvmordsbombere slo til mot flere kirker og hoteller. Mange av de drepte var kirkegjengere som feiret påske.

Både soldater og bevæpnede politifolk patruljerte søndag gatene som fører fram til kirkene. De sto også vakt utenfor inngangene. Alle som ville inn, måtte vise ID-kort og ble kroppsvisitert.

Frivillige hjalp til med å identifisere kirkegjengere og se etter mistenkelige personer. Det var forbudt å parkere i nærheten av kirkene, og alle kirkegjengere ble bedt om å ta med seg minst mulig.

Samtidig melder politiet at ytterligere én person som er mistenkt for innblanding i angrepet, er pågrepet. Det dreier seg om en forsker som antas å ha hatt koblinger til Zahran Hashim, den ytterliggående islamisten som skal ha stått i spissen for angrepet, og som var en av selvmordsbomberne.

Politiet mistenker at den pågrepne mannen har tatt seg av pengeoverføringer og at han også har vært involvert i opplæring av selvmordsbomberne.

De sju selvmordsbomberne angrep to katolske og en protestantisk kirke samt tre luksushoteller. IS hevder å stå bak angrepet, som ble utført at en lokal ekstremistgruppe.

Søndagsmessene ble avlyst de to neste helgene i frykt for flere angrep.

President Maithripala Sirisena sa i forrige uke at «99 prosent» av dem som er mistenkt for innblanding i angrepene, er pågrepet, og at eksplosivene de har hatt, er beslaglagt. Han sa også at det er trygt for turister å vende tilbake til Sri Lanka.

(©NTB)