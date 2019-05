Israel har gjenåpnet grenseoverganger til Gazastripen

NTB utenriks

En skjør våpenhvile ser fortsatt ut til å holde. Ifølge det israelske forsvarsdepartementet er grenseovergangene ved både Erez og Kerem Shalom gjenåpnet

Begge har vært stengt siden 4. mai, da det ble skutt hundrevis av raketter mot Israel og Israel svarte med å bombe titalls mål i en nedkjørte palestinske enklaven.

25 palestinere og fire israelere ble drept i løpet av to dager. Mandag ble partene enige om en våpenhvile, og siden har det vært relativt rolig.

Fredag hevet Israel også et forbud mot at palestinske fiskebåter opererer utenfor kysten av Gazastripen.

Israel mener at blokaden av Gazastripen er nødvendig for å isolere Hamas, som har hatt makten i enklaven siden 2007. Kritikere mener at blokaden fungerer som en kollektiv straff for Gazas 2 millioner innbyggere.

(©NTB)