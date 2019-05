Iran vil ikke gi etter for USA – lukker reformvennlig magasin

NTB utenriks

Magasinet har navnet Seda og kom ut én gang i uken, melder Arman, et annet reformvennlig magasin.

Forsiden på Sedas siste utgave besto av et bilde av et amerikansk hangarskip og tittelen «Ved veiskillet mellom krig og fred».

Magasinet har tatt til orde for at Iran og USA forhandler på høyt nivå, og har også advart iranske myndigheter mot å stenge det strategiske Hormuz-stredet fordi det mener det vil kunne føre til en omfattende krig.

En tredel av all olje som transporteres til sjøs, passerer gjennom stredet. Iran har med jevne mellomrom truet med å stenge det.

– Gir ikke etter

Irans president Hassan Rouhani sier at Iran ikke vil gi etter for økonomisk og politisk press.

– Å gi etter er ikke i overensstemmelse med vår kultur og religion, og folk aksepterer det ikke, så vi må ikke overgi oss, og vi må finne løsninger, sa Rouhani under et møte med politiske aktivister lørdag, ifølge sin egen nettside.

Han sammenligner landets situasjon med den som eksisterte under den åtte år lange krigen med Irak på 1980-tallet.

– I dag kan vil ikke si at situasjonen er bedre eller verre enn den var under krigen, men under krigen hadde vi ikke problemer med banksystemet, oljesalg og import og eksport, og den eneste sanksjonen var boikott av våpenkjøp, sier presidenten.

Hangarskip

USA har de siste dagene sendt flere militære forsterkninger til Persiabukta, blant annet et hangarskip og flere bombefly, noe som har økt spenningene mellom Iran og USA.

President Donald Trump har også varslet enda flere sanksjoner mot Iran etter at landet for få dager siden kunngjorde at det trekker seg fra deler av atomavtalen. Etter en frist på seks uker vil Iran også begynne med høyanriking av uran såfremt de andre landene som fortsatt er en del av avtalen, hjelper Iran med å omgå USAs sanksjoner. Kunngjøringen kom nøyaktig ett år etter at USA trakk seg fra avtalen.

Etter Rouhanis uttalelse har Trump sagt at han gjerne vil ha direkte kontakt med Irans ledere.

– Det jeg vil se fra Iran, er at Iran ringer meg. Vi er ikke ute etter å skade Iran. Vi vil at de skal være sterke og store og ha en stor økonomi, hevdet Trump overfor journalister.

Kveler økonomien

USA er alliert med Irans erkefiende Saudi-Arabia, og de to landene er involvert på hver sin side i flere konflikter i Midtøsten. Trumps harde linje mot Iran er et forsøk på å presse fram en omfattende endring i Irans utenrikspolitikk slik at landets regionale innflytelse minsker.

De amerikanske sanksjonene er i ferd med å kvele iransk økonomi ettersom landet ikke lenger kan eksportere olje og andre produkter til utlandet. I tillegg har Iran ikke tilgang til internasjonale banktjenester. Alle som handler med Iran, risikerer å bli rammet av amerikanske straffetiltak, noe som kan innebære en utestenging fra amerikanske markeder og banktjenester, samt høye bøter.

(©NTB)