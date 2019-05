Fem ble drept i angrep på luksushotell i Pakistan

NTB utenriks

Lørdag ble det meldt at kun én person ble drept, men søndag ble tallet oppjustert til fem av Gwadars politisjef Munir Ahmad Zia.

Han vil ikke gi flere opplysninger om angrepet på Pearl Continental-hotellet, som fortsatt ble gjennomsøkt søndag.

Statsminister Imran Khan roser sikkerhetsvaktene og politiet for å ha hindret at flere mistet livet. Han kaller angrepet for et terrorangrep.

Minst én hotellvakt ble bekreftet drept lørdag. Da ble det også opplyst at alle hotellgjestene ble brakt ut i trygghet. Det er uklart om det er hotellgjester blant de fire andre som ble drept.

En separatistgruppe i Balutsjistan, Balutsjisk frigjøringshær, hevder å stå bak angrepet. Separatister har i mange år krevd at lokalbefolkningen må få en større del av inntektene fra Balutsjistans mange naturressurser. Provinsen er en av Pakistans minst utviklede, og befolkningen har merket lite til inntektene fra olje, gass og andre mineraler.

Den samme separatistgruppen angrep i fjor et kinesisk konsulat i Karachi, Pakistans største by. Da ble to politibetjenter og to sivile drept, i tillegg til de tre angriperne.

Kina bistår Pakistan med å bygge en moderne havn i Gwadar, som ligger 60 mil vest for Karachi. Pearl Continental-hotellet ligger i nærheten av havnen.

(©NTB)