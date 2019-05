FN: Tilbaketrekking fra havner i Jemen er i gang

NTB utenriks

Bekreftelsen kom lørdag kveld etter at en regjeringsalliert guvernør hevdet at tilbaketrekkingen kun var et spill for galleriet. Han anklager houthiene for å gi kontrollen over havnene til personer som er alliert med dem selv.

FN-observatører følger med på tilbaketrekkingen. De mener at tilbaketrekkingen er reell.

– Ja, den har begynt, sier FN-talsmannen Farhan Haq på spørsmål fra AFP om tilbaketrekkingen hadde begynt.

Tilbaketrekkingen fra havnene i Hodeida, Saleef og Ras Issa er en del av våpenhvileavtalen som partene inngikk i Stockholm i desember.

Verken houthi-opprørerne eller den saudiledede alliansen, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering, har fram til nå fulgt opp avtalen.

Hodeida er en av de viktigste havnene for varer som blir importert til Jemen, ikke minst for nødhjelp som over to tredeler av befolkningen trenger for å overleve. Over 24 millioner mennesker har nå behov for nødhjelp, ifølge FN.

Den fire år lange krigen har ført til en sultkatastrofe som har krevd tusenvis av liv.

Tilbaketrekkingen fra havnene skal etter planen være fullført tirsdag, ifølge FN-observatørene.

(©NTB)