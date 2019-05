Trumps advokat Giuliani drar likevel ikke til Ukraina

NTB utenriks

Giuliani opplyste til Fox News fredag kveld at han ikke vil dra til Ukraina fordi han er bekymret for hvem han kommer til å ha med å gjøre. Han er redd for at de han eventuelt kom til å møte, ville vise seg å være «fiender av presidenten og i noen tilfeller fiender av USA».

Intervjuet etterlot mange spørsmål om hva Giuliani egentlig har tenkt å gjøre.

Demokrater har rettet sterk kritikk mot Giulianis reiseplaner, som først ble omtalt i The New York Times. Fredag sendte Giuliani ut flere Twitter-meldinger for å forklare hvorfor han ville reise til Ukraina. Målet var blant annet å få Ukraina til å etterforske hva som var opprinnelsen til Robert Muellers etterforskning av hvorvidt Russland påvirket det amerikanske valget i 2016.

Han ønsket også å overtale Ukraina til å etterforske Joe Bidens sønn og hans tilknytning til et gasselskap eide av en ukrainsk oligark.

Joe Biden har meldt seg på kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, og kan bli Trumps hovedutfordrer i presidentvalget 2020.

(©NTB)