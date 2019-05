Polakker protesterer mot at jøder får erstatning for tapt eiendom under krigen

NTB utenriks

Blant demonstrantene var det høyreradikale grupper og deres tilhengere. De mener USA setter «jødiske interesser» over Polens interesser.

Demonstrantene protesterte mot en amerikansk lov som krever at utenriksdepartementet følger med på om jødisk eiendom som ble stjålet i nazi-okkuperte land under krigen, returneres til ofrenes familier

Nasjonalistene sier at Polen var et av Nazi-Tysklands viktigste ofre, og at det ikke er rettferdig å be Polen gi kompensasjon til jødiske ofre når Polen aldri fikk tilstrekkelig erstatning fra Tyskland.

Høyreradikale politikere

Blant høyreradikale politikere som ledet an i marsjen, var Janusz Korwin-Mikke og Grzegorz Braun, som er med i ytre høyre-allianse foran EU-valget. Å stanse jødiske erstatningskrav er en av deres fremste prioriteter, sammen med kamp mot «homopropaganda».

Mange av demonstrantene ropte slagord som «Dette er Polen, ikke Polin», som er det hebraiske navnet på Polen.

Polen var kjerneområdet for europeisk jødisk liv før krigen, og nesten 3,3 millioner av de 6 millioner jøder som tyskerne drepte, var polske. Mange kristne polakker ble også drept og sendt til konsentrasjonsleirer.

Mange polakker sitter i dag med en følelse av at deres lidelser ikke er anerkjent av verden, mens jødenes lidelser er godt kjent. Både jødisk og ikke-jødisk eiendom ble ødelagt under krigen eller nasjonalisert av det kommunistiske regimet etter krigen.

Største antijødiske markeringen

Rafal Pankowski, en sosiolog som leder den antiekstremistiske gruppa Aldri igjen, kaller lørdagens marsj den største åpent antijødiske gatedemonstrasjonen i Europa på mange år.

Ett par i marsjen hadde T-skjorter med påskriften «Død over fedrelandets fiender», mens en annen hadde en skjorte med ordene «Jeg vil ikke be om unnskyldning for Jedwabne» – en referanse til den polske landsbyen der innbyggerne massakrere byens jøder i 1941.

(©NTB)