Minst fire skadd under basketak i Hongkongs parlament

Krangelen dreide seg om hvem som skal lede en av forsamlingens komiteer. De to fløyene hadde dannet to rivaliserende komiteer, og bråket begynte da begge forsøkte å bruke samme komitérom, melder rikskringkasteren RTHK lørdag.

En av representantene ble slengt i veggen og måtte bæres vekk på båre. En annen måtte bandasjere armen, mens en kvinnelig parlamentariker klaget over at hun var svimmel etter at hun fikk et slag i hodet.

Den svært spente situasjonen skyldes et lovforslag som åpner for at personer skal kunne utleveres til Kina. I forrige måned samlet over 20.000 mennesker seg i gatene for å protestere mot loven.

Hongkong er en tidligere britisk koloni som ble tilbakeført til Kina i 1997. Men området lot være å signere en utleveringsavtale med Beijing på grunn av bekymring for juridiske forskjeller.

Motstandere av den nye loven er redd Kina vil kunne bruke den til å rettsforfølge kritikere, for eksempel ved å sikte dem for skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet.

