Mange av ofrene for båtforlis utenfor Tunisia kom fra Bangladesh

NTB utenriks

Fiskere greide å redde 16 av de 75–80 mennene som var om bord i båten som kantret.

FN har opplyst at minst 65 migranter druknet i ulykken.

Ifølge Røde Halvmåne i Tunisia har de overlevende fortalt at de forlot Libya i en større båt torsdag kveld. Ute på havet ble de imidlertid stuet sammen i en mindre oppblåsbar båt, som ble overlesset og sank 10 minutter senere, opplyser Mongi Slim fra Røde Halvmåne i den tunisiske byen Zarzis.

De overlevende har fortalt at de tilbrakte rundt åtte timer i den kalde sjøen før de fikk øye på fiskerne, som så slo alarm til den tunisiske kystvakten.

På vei til Italia

Båten skulle egentlig til Italia. Det var kun menn om bord, 51 fra Bangladesh, tre fra Egypt, samt flere fra Marokko, Tsjad og andre land i Afrika.

– Hvis ikke de tunisiske fiskerne hadde sett dem, ville ikke noen ha overlevd, og vi ville aldri ha visst at denne båten sank, sier Slim.

Tidligere deltok mange frivillige redningsskip i arbeidet med å redde migranter og flyktninger som forsøkte å krysse Middelhavet i skrøpelige farkoster. Ettersom skipene har fått store problemer med å finne havner der de kan legge til kai, har de blitt langt færre. Italia sier nå konsekvent nei til frivillige redningsskip.

150 reddet

De siste dagene er det meldt om tre redningsaksjoner, to utenfor kysten av Libya og en utenfor Malta.

En trebåt med 85 personer fikk lørdag problemer utenfor Malta, ifølge militæret. Tilstanden deres er ukjent, men de er ventet å ankomme Malta i løpet av lørdagen.

Torsdag ble det gjennomført to redningsaksjoner utenfor kysten av Libya, og i alt ble 66 mennesker reddet. Den ene gruppen ble plukket opp av et italiensk marineskip, mens de andre ble tatt om bord på et frivillig italiensk redningsskip.

Italia sa først nei til å la redningsskipet legge til kai, men fredag la skipet til ved den italienske øya Lampedusa.

