Houthi-opprørere forlater tre viktige havner i Jemen

Opprørsleder Mohammed Ali al-Houthi opplyser at tilbaketrekkingen fra Hodeida begynte lørdag klokken 10 (klokken 9 norsk tid). Han sier også at de har begynt tilbaketrekkingen fra to andre havnebyer, Salif og Ras Isa.

Målet er at styrkene skal være helt ute innen tirsdag.

Tilbaketrekkingen fra de tre havnene er det første praktiske steget mot en realisering av våpenhvileavtalen som partene ble enige om i Sverige i desember, ifølge lederen for FNs observatørkorps i landet, Michael Lollesgaard.

Han understreker at tilbaketrekkingen må være fullstendig, noe som er ventet å ta tre dager.

Saudi-allianse

Det finnes imidlertid ingen opplysninger om hvorvidt houthienes motstandere, en saudiledet allianse, vil gjøre forflytninger i henhold til våpenhvileavtalen. Alliansen støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering og regjeringslojale militsgrupper, mens houthiene står på god fot med Iran.

Havnen i Hodeida brukes til å ta imot mange ulike varer, deriblant nødhjelp. Havnen i Salif brukes til transport av korn, mens Ras Isa brukes til oljetransport.

Opprørerne er blitt anklaget for å smugle våpen via havnene, men etter tilbaketrekkingen vil FN-observatørene kunne få bedre kontroll over hva slags varer som finnes i skipene som legger til kai.

Sultkatastrofe

Krigen i Jemen har ført til omfattende underernæring og sult i det som allerede før krigen var Midtøstens fattigste land. Redd Barna har anslått at 85.000 barn har dødd av sult i Jemen i løpet av krigen. 24 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp utenfra.

FN har beregnet at minst 10.000 mennesker er blitt drept etter at den saudiledede koalisjonen begynte å bombe Jemen i mars 2015. Andre anslag ligger langt høyere. Ifølge Washington Post kan så mange som 50.000 mennesker ha blitt drept bare i perioden mellom januar 2016 og juli 2018.

