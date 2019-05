Guaidó søker kontakt med USAs militære

NTB utenriks

Guaidó sa lørdag at han har bedt sin ambassadør Carlos Vecchio om å åpne en direkte kommunikasjonslinje til det amerikanske forsvaret med sikte på framtidig samarbeid.

Guaidó har tidligere sagt at han holder alle muligheter åpne for å fjerne president Nicolás Maduro fra makten.

Tidligere denne uka sa den amerikanske marinens øverstkommanderende, admiral Craig Faller, at han ville møte Guaidó om han ble invitert til å drøfte den framtidige rollen for Venezuelas militære.

Et par hundre venezuelanere møtte lørdag fram for å vise sin støtte til Guaidó og den opposisjonsledede nasjonalforsamlingen som er under sterkt press fra Maduros regime.

Men det reduserte frammøtet tyder på at frykt og demoralisering har inntrådt i opposisjonen etter at Guaidó mislyktes i å få de militære til å støtte et opprør mot Maduro. Tidligere har tusener av mennesker fylt gatene i protest mot regimet.

I løpet av de siste dagene er visepresidenten i nasjonalforsamlingen, Edgar Zambrano, pågrepet, mens andre parlamentarikere har søkt beskyttelse i utenlandske ambassader av frykt for økt undertrykking etter det mislykkede opprøret.

