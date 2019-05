85 mennesker reddet fra trebåt utenfor Malta

NTB utenriks

Tilstanden deres er ukjent, men de er ventet å ankomme Malta i løpet av lørdagen.

Meldingen kommer dagen etter at minst 65 mennesker druknet utenfor kysten av Tunisia. Kun 16 personer overlevde forliset, ifølge tunisiske medier.

De omkomne beskrives som migranter fra afrikanske land sør for Sahara.

Fredag ble det også meldt om to redningsaksjoner utenfor kysten av Libya dagen før. I alt ble 66 mennesker reddet. Den ene gruppen ble plukket opp av et italiensk marineskip, mens den andre befinner seg på et frivillig italiensk redningsskip.

Italia har allerede sagt nei til å la redningsskipet legge til kai.

(©NTB)