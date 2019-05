Trump mener toll er bedre enn hvilken som helst handelsavtale

NTB utenriks

– Toll vil gi LANGT MER rikdom til vårt land enn en tradisjonell avtale, selv når den er fenomenal. Og det lar seg gjøre langt lettere og raskere, skriver Trump på Twitter fredag.

Meldingen var en av flere som presidenten la ut like før amerikanske og kinesiske forhandlere skulle møtes til nye handelsforhandlinger i Washington. I en av dem lover han også at USA vil kjøpe flere amerikanske landbruksprodukter enn Kina noensinne har gjort, og at maten skal sendes til «fattige og sultende land».

Presidenten framholder at forhandlingene med Kina fortsetter, men at han håper kineserne ikke vil forsøke å «gjøre om på» avtalen igjen.

– Samtalene med Kina fortsetter på en svært sympatisk måte, det er absolutt ingen grunn til å forhaste seg, skriver Trump.

