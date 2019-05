Trump: – Ingen er fornøyde med Nord-Koreas missilaktiviteter

NTB utenriks

Presidenten sa til journalister i Det hvite hus at det var kortdistansemissiler Nord-Korea testet.

– Ingen er fornøyde med det. Vi får se hva som skjer. Jeg vet de ønsker å forhandle, de snakker om å forhandle, men jeg tror ikke de er klare til å forhandle, sa Trump.

Beskjeden kommer få timer etter at det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA hevdet at Nord-Koreas leder Kim Jong-un ga grønt lys til testingen av langdistansemissiler, ikke kortdistanse slik Trump har uttalt. Kim skal ha vært til stede under oppskytingen.

Eskalering

Meldingen kom få timer etter at militæret i Sør-Korea meldte at nabolandet avfyrte flere uidentifiserte prosjektiler i østlig retning. Utskytingen ble gjort vest i landet torsdag ettermiddag lokal tid, ifølge en uttalelse fra det sørkoreanske forsvaret.

Det er andre gang på fem dager at det meldes om utskytinger fra Nord-Korea. Lørdag gjennomførte Nord-Korea flere utskytinger, hvorav minst en skal ha vært en ballistisk kortdistanserakett.

Torsdagens utskyting kom få timer etter at den amerikanske utsendingen Stephen Biegun ankom Seoul i Sør-Korea for å drøfte hvordan det kan skapes bevegelse i de fastlåste forhandlingene mellom USA og Nord-Korea.

Samme dag beskrev statlige nordkoreanske medier lørdagens utskytninger som en regulær og defensiv militærøvelse. De gjør også narr av Sør-Koreas kritikk av utskytingene.

Torsdag ble det også kjent at USA har tatt et nordkoreansk frakteskip i arrest. Amerikanske myndigheter sier skipet fraktet kull i strid med internasjonale sanksjoner mot landet.

Fastlåst

Forhandlingene om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet har vært fastlåst siden februar, da toppmøtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i Vietnam ble avbrutt uten resultat. Nord-Korea ønsket seg en lettelse i sanksjonene mot landet, men uten å få gjennomslag.

Kim har anklaget USA for å ha opptrådt uredelig i forhandlingene. Han har også uttalt at situasjonen på Koreahalvøya er fastlåst og i en kritisk fase.

(©NTB)