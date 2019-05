Oppgang på flere asiatiske børser tross amerikansk tollhopp

NTB utenriks

I Shanghai lød oppgangen på 3,1 prosent etter at statlige investorer trappet opp sine støttekjøp for å øke kinesiske selskapers likviditet.

På Hongkong-børsen var oppgangen langt mer moderat – Hang Seng-indeksen steg med 1,0 prosent.

Også i Tokyo startet dagen med oppgang, men etter hvert snudde pilene, og ved stengetid hadde Nikkei 225-indeksen mistet 0,3 prosent av sin verdi., Det var fjerde dag på rad at Tokyo-børsen endte med nedgang.

I Sør-Korea steg Kospi-indeksen med 0,3 prosent, mens børsene i både Taiwan og Thailand stengte med nedgang.

Den urolige avslutningen på uken skjedde etter at USA satte opp tollen fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer til en verdi at 200 milliarder dollar. Like etter varslet Kina at landet ville iverksette «nødvendige mottiltak», men uten å si hva slags.

Tollhoppet kom mens Kina og USA sitter i forhandlinger i Washington for å løse handelskonflikten.

Ifølge analytikere har Kina fortsatt mulighet til å øke tollen på enkelte amerikanske eksportvarer, men ettersom Kina importerer langt færre varer fra USA enn omvendt, har Kina ikke lenger mulighet til å svare med samme mynt.

Markedsanalytikere mener at handelskonflikten vil ramme veksten både i Asia og andre steder hvis den ikke snart får en løsning.

