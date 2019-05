Norge fikk gjennomslag for sterkere global kontroll med plastavfall

NTB utenriks

Vedtaket ble gjort fredag på en FN-konferanse i Genève for landene som har undertegnet Basel-konvensjonen om handel med farlig avfall.

– For å redusere mengden plastavfall i naturen er dette veldig viktig, og jeg er glad for at Norges forslag fikk flertall. Det er slike konkrete tiltak vi trenger flere av framover for å løse problemet med den enorme plastforsøplingen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Milliardindustri

Internasjonal handel med plastavfall er en milliardindustri som inntil nå har vært uten internasjonal kontroll.

Vedtaket i Genève innebærer at eksport av plastavfall som ikke er helt klart for umiddelbar gjenvinning, vil kreve en spesiell eksportlisens.

Land som mottar store mengder plastavfall, vil dermed kunne stille større krav til hva det inneholder. Eksport av avfall som ikke går direkte til gjenvinning, må ha samtykke fra importlandet før transporten.

– Nå vil myndighetene få større nasjonal kontroll med den internasjonale plasthandelen. Utviklingsland vil lettere kunne stanse store mengder avfall som har liten eller ingen gjenvinningsverdi, sier Elvestuen i en uttalelse.

– Historisk vedtak

Strengere regulering av handel av plastavfall kan redusere mengden plast som ender opp i naturen og sjøen. Over 8 millioner tonn plast er tidligere anslått å havne i havet hvert år.

Problemet har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Noen anslag – riktignok svært usikre – tyder på at det om noen tiår kan være mer plast enn fisk i verdens hav.

Tidligere i år ble en erklæring mot plastforsøpling i havet vedtatt av FNs miljøforsamling etter forslag fra Norge. Dette skjedde på et møte i Kenyas hovedstad Nairobi hvor Elvestuen ble valgt til forsamlingens president.

Konferansen i Genève har pågått i to uker. Elvestuen mener det er historisk at et omfattende forslag om strengere miljøreguleringer blir behandlet og vedtatt på ett og samme møte.

Ifølge Aftenposten er USA det eneste landet som har vært tydelig negativ til de nye plastreglene.

USA har imidlertid ikke offisielt sluttet seg til Basel-konvensjonen. Dermed hadde ikke Donald Trumps regjering mulighet til å stanse det norske forslaget.

