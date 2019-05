Medlemmer av Sikkerhetsrådet advarer om katastrofe i Idlib

NTB utenriks

Et angrep i full skala mot den opprørerkontrollerte Idlib-provinsen i Syria kan føre til en humanitær katastrofe, konstaterer de elleve landene i en uttalelse. Russland stiller seg ikke bak.

Syriske styrker og deres russiske allierte har siden slutten av april trappet opp luftangrepene mot Idlib, der islamistgrupper har kontrollen. Det har ført til frykt for at president Bashar al-Assads styrker vil innlede en offensiv i full skala for å erobre området.

– Vi uttrykker vår dypeste bekymring for en potensiell katastrofe i tilfelle en fullskala militæroperasjon settes i verk i Idlib, sier den belgiske FN-ambassadøren Marc Pesteen etter et møte som ble holdt bak lukkede dører fredag.

Diplomater opplyser at Russland var mot uttalelsen, og at landet fikk støtte fra Kina. To andre land, Sør-Afrika og Indonesia, deltok ikke da utsendingene samlet seg for å vise at de står sammen i saken.

I uttalelsen fordømmes tapet av sivile liv, og landene sier de er bekymret over at 150.000 personer nå er drevet på flukt, samt meldingene om angrep mot sykehus og skoler.

Siden 29. april er tolv helsesentre av forskjellige slag blitt angrepet nordvest i Syria, blant dem to store sykehus, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

