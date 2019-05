Flyktninghjelpen: Rekordmange mennesker er på flukt i eget land

NTB utenriks

Tallene er hentet fra en ny rapport som Flyktninghjelpen offentliggjorde fredag. Bare i løpet av fjoråret ble 10,8 millioner mennesker drevet på flukt i eget land på grunn av konflikter og vold. Antall internt fordrevne har økt med over én million siden utgangen av 2017.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland mener internt fordrevne flyktninger får altfor lite oppmerksomhet.

– Funnene i denne rapporten må fungere som en rystende oppvekker for verdens ledere. Ineffektiv nasjonal styring og utilstrekkelig internasjonalt diplomati har gjort at millioner av mennesker som er på flukt fra sine hjem, blir sviktet. Fordi de ikke har krysset en landegrense, får de skammelig lite global oppmerksomhet, sier Egeland.

Mange som forsøkte å vende hjem igjen i Syria og Irak, kom hjem til ødelagte eiendommer og infrastruktur, og til samfunn som mangler helsetjenester og skoletilbud.

I fjor var det spesielt langvarige konflikter i Kongo og Syria som fortsatte å drive mennesker på flukt, samt økt konfliktnivå i deler av Etiopia, Kamerun og Nigeria. Både i Afghanistan og Nigeria ble mennesker drevet på flukt på grunn av både krig og katastrofer – tørke i Afghanistan og flom i Nigeria.

I alt 17,2 millioner mennesker var nødt til å flykte fra sine hjem på grunn av ekstremvær.

– Årets rapport er en trist påminnelse om at millioner av mennesker fortsetter å bli tvunget på flukt og etterlatt i alvorlig nød i egne hjemland, sier Alexandra Bilak, direktør for Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne.

