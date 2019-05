Chelsea Manning løslatt

NTB utenriks

Manning må imidlertid vitne for en storjury neste uke, opplyser hennes forsvarere, skriver Gizmodo.

– Chelsea vil fortsette å nekte å svare på spørsmål. Hun vil bruke alle tilgjengelige midler for å vise dommeren at hun har rett til å nekte å forklare seg, sier hennes forsvarere.

Manning ble fengslet i mars for å ha vist ringeakt for retten da hun nektet å vitne i en hemmelig etterforskning av WikiLeaks. Hun begrunnet dette med at hun mener ordningen er urettferdig og brukt til å forfølge aktivister. Dommerne som vurderte anken hennes, sier i sin kjennelse at Manning ikke klarte å godtgjøre misbruk av storjury-ordningen.

Manning, som tidligere gikk under navnet Bradley, ble kjent da hun stjal omfattende mengder med hemmeligstemplet materiale fra det amerikanske forsvaret og diplomatiet. Materialet ga hun til WikiLeaks, som publiserte det på nettet. For dette ble Manning dømt til 35 år i fengsel, men i 2017 reduserte president Barack Obama straffen, og Manning ble løslatt.

(©NTB)