Svensk påtalemyndighet med Assange-beslutning mandag

NTB utenriks

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnleggeren ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Saken var årsaken til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA.

Svensk påtalemyndighet la vekk saken mot Assange for to år siden. Nå som han er pågrepet i London, har imidlertid saken blitt tatt opp til ny vurdering. En av kvinnene som har anklaget Assange for overgrep, har bedt om at etterforskningen gjenopptas.

Eva-Marie Persson i den svenske påtalemyndigheten vil offentliggjøre hva som skjer videre med Assange-saken mandag, heter det i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten.

Tidligere i april ble det kjent at Assange må betale saksomkostningene for voldtektsetterforskningen i Sverige. Regningen er på 9 millioner svenske kroner.

