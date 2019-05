EU bekrefter ekstramøte for å legge lederkabal

NTB utenriks

Ekstramøtet blir startskuddet for nominasjonsprosessen, kunngjorde Tusk da han møtte pressen etter EUs uformelle toppmøte i Sibiu torsdag.

Tusks håp er at prosessen skal gå så raskt at de nye lederne kan bli nominert allerede på EUs ordinære toppmøte 20.–21. juni.

EU-presidenten gjør det også klart at han er åpen for skjære igjennom og gå til avstemning hvis det viser seg umulig å nå enstemmighet om nominasjonene. Det formelle kravet er kvalifisert flertall.

– Det ville selvfølgelig ha vært best om vi var i stand til å nå konsensus om alle disse beslutningene. Men vi må være realistiske. Jeg vil ikke vike tilbake for å gå til avstemning om disse beslutningene hvis det viser seg at konsensus er vanskelig å oppnå, sier han.

I vurderingene av ulike kandidater er EUs ledere traktatforpliktet til å ta hensyn til geografisk fordeling og balansen mellom små og store medlemsland. Men ifølge Tusk er det også viktig å ta hensyn til kjønnsbalanse og maktbalansen mellom de ulike politiske blokkene.

Ekstramøtet holdes bare to dager etter EU-valget. Samtlige medlemsland er invitert, inkludert Storbritannia.

