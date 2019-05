EU avviser «ultimatum» om Iran-avtalen

NTB utenriks

«Vi forblir fullstendig forpliktet til bevaringen og den fulle gjennomføringen av avtalen», skriver EUs utenrikssjef Federica Mogherini og utenriksministrene i Frankrike, Storbritannia og Tyskland i en felles uttalelse.

De fire gir uttrykk for dyp uro over Irans kunngjøring om at landet trekker seg fra deler av atomavtalen, og oppfordrer Iran på det sterkeste til å fortsette å overholde avtalens bestemmelser og avstå fra å eskalere konflikten ytterligere.

I uttalelsen kommer det samtidig fram at det inntil videre ikke er aktuelt for EU å gjeninnføre sanksjoner mot Iran, slik USA har gjort. I stedet vil EU avvente og se hva Iran foretar seg. Reaksjoner vil først bli aktuelt hvis Iran faktisk handler i strid med bestemmelsene i avtalen.

«Vi avviser ethvert ultimatum», fastholdes det i uttalelsen.

Atomavtalen er et sårt punkt for EU, og unionen har lagt stor prestisje i å forsøke å redde den.

