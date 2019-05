Amazons Jeff Bezos lanserer månelandingsfartøy

NTB utenriks

Fartøyet «Blue Moon» skal kunne frakte både utstyr og mennesker, sa Bezos under en presentasjon i Washington.

En modell av fartøyet ble vist fram under lanseringen. Fartøyet har vært under utvikling de siste tre årene og målet er at det skal kunne lande på månens sørpol.

Bezos har ikke kunngjort en spesifikk dato for ferden til månen, men sier at fartøyet vil være klart innen president Donald Trumps frist for å ta mennesker til månen innen 2024.

– Vi kan hjelpe med å nå det målet, men kun fordi vi startet for tre år siden. Det er på tide å reise tilbake til månen, denne gangen for å bli, sa Bezos.

