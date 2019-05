Advarer mot ukontrollert hogst av regnskog i Brasil

NTB utenriks

I en uttalelse sier de tidligere ministrene at Bolsonaro har svekket landets miljødepartement.

Ansvar for skog og vannressurser er i stedet overført til landbruksdepartementet. Svært mye regnskog hogges ned i Brasil hvert år for å gjøre plass til nytt jordbruksland.

– Vi risikerer en ukontrollert økning i avskogingen, advarer eks-ministrene.

Tidligere miljøminister og presidentkandidat Marina Silva mener Brasil for første gang har en regjering som prøver å «ødelegge alt som tidligere er gjort».

Hun hevder Bolsonaro-regjeringen er i ferd med å gjøre Brasil til et land som bidrar til «utryddelse av framtida». Avskoging i Amazonas fører både til store klimautslipp og utryddelse av dyr og planter – i tillegg til at nedbørsmønstre andre steder i Brasil kan endre seg.

På verdensbasis ble det i fjor hogd ned regnskog i områder som til sammen er på størrelse med England, ifølge tall fra Global Forest Watch. Mesteparten av avskogingen skjedde i Brasil, til tross for at avskogingen her fortsatt er lavere enn ved årtusenskiftet.

Sterkt høyreorienterte Bolsonaro har tidligere gjentatte ganger sådd tvil rundt forskningen på klimaendringene. Han har også anklaget brasilianske miljøorganisasjoner for å la seg påvirke av utenlandske interesser.

Norge har det siste tiåret støttet bevaring av regnskog i Brasil og andre land med store pengesummer.

(©NTB)