Thailand: Opposisjonen får flertall, men juntaen fortsetter trolig

Opposisjonens allianse, som består av sju partier, har vunnet til sammen 245 plasser i underhuset i parlamentet. Det er bare så vidt under halvparten av de til sammen 500 setene. Opposisjonspartiet Pheu Thai får 136 plasser. Dermed får opposisjonen over halvparten av plassene.

Det junta-tilknyttede partiet Phalang Pracharat får 115 av setene. Det er elleve færre enn det partiet trenger for å skaffe seg flertall. Men juntaens 250 håndplukkede senatorer får lov til å stemme over statsministervervet, som innehas av Prayut Chan-o-cha, sammen med de 115 folkevalgte. Det er en konsekvens av juntaens nye regler som lar senatorer stemme over statsministervervet.

Resultatet ble kunngjort sent onsdag, over en måned etter valget 24. mars. Dette var det første valget i landet etter at juntaen grep makten under kuppet i 2014.

Selv om senatorene og Phalang Pracharat sikrer at juntalederen fortsetter ved makten, vil Palang Pracharat trenge koalisjonspartnere i underhuset.

De mest opplagte partnerne vil være Bhumjaitai og Det demokratiske partiet. Begge har fått over 50 av plassene i underhuset.

Men så langt har ikke diskusjonen kommet. Hestehandel, forhandlinger og utfordringer vil prege dagene som kommer.

– Partiet er delt, sier Det demokratiske partiets talsmann Sirichok Sopha.

Til sammen 27 partier vil være representert i nasjonalforsamlingen når parlamentet trer sammen innen 15 dager.

