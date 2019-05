Tankesmie: Kina bygger sitt tredje hangarskip

NTB utenriks

Tankesmia ChinaPower, som er en del av Center for Strategic and International Studies, har offentliggjort bilder av et stort fartøy som er under bygging ved Jiangnan-verftet i Shanghai.

Satellittbildene viser arbeider med baugen og skroget på det som antas å være et hangarskip i størrelsesorden 80.000 til 85.000 tonn. Det er tidligere kjent at den kinesiske marinen har planlagt byggingen av et slikt skip.

– Vi har få detaljer om skipet av type 002, men det som kan ses er i tråd med det som ventes av det kinesiske forsvarets tredje hangarskip, skriver tankesmia.

Kina kjøpte sitt første hangarskip, den omkring 30 år gamle 66.000-tonneren Liaoning, fra Russland. Det andre, som er kjent som type 001A, er bygget i Kina etter samme design og startet treningen til sjøs for et år siden.

I en rapport som er lagt ut på nett, skriver ChinaPower at skipet ventes å bli ferdigstilt i 2022.

