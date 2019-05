Taliban-angrep mot amerikansk organisasjon i Kabul

NTB utenriks

En svart røyksøyle steg opp over byen fra stedet der onsdagens eksplosjon fant sted. Minst ni personer er såret, ifølge helsedepartementets talsmann Wahidullah Mayar.

Innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi sa først at eksplosjonen skjedde nær CARE Internationals kontorer. Senere viste det seg at dette ikke stemte. Derimot var det kontorer tilhørende Counterpart International, en amerikansk NGO med tilstedeværelse i Afghanistan, som skal ha vært målet, opplyste Rahimi senere.

Angrepet startet med en eksplosjon nær hjelpeorganisasjonens kontorer. Deretter tok angripere seg inn på området.

– Noen angripere har tatt seg inn på NGOens område. Politiet har omringet stedet og en opprydningsoperasjon pågår nå, sier Rahimi.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid skriver på Twitter at Counterpart International er involvert i «skadelige» aktiviteter i Afghanistan, og at organisasjonen knyttes til US AID.

Løp i sikkerhet

Så langt er det ikke kommet flere detaljer om hendelsen, men vitner forteller om både flere eksplosjoner og skyting.

Mirzahussain Sadid, et vitne som oppholder seg i området, sier til nyhetsbyrået DPA at han har hørt tre eksplosjoner og skyting, og at det ryker fra en bygning.

– Vi begynte å løpe ut fra bygningen. Mens jeg løp utenfor, hørte jeg litt skyting og lyden av granater som gikk av i nærheten, sier Akbar Khan Sahadat, som er aktor ved statsadvokatens kontor like ved stedet der eksplosjonen skjedde.

Fredssamtaler

Taliban har tidligere stått bak en rekke angrep i Kabul. Også IS' afghanske fløy har utført flere blodige angrep mot sivile i hovedstaden.

Eksplosjonen skjer under den muslimske fastemåneden ramadan, idet forhandlere fra USA og Taliban er samlet i Qatars hovedstad Doha for å diskutere seg fram til en avtale som skal få slutt på den snart 18 år lange krigen.

Under et fredsmøte i Kabul i forrige uke, en såkalt loya jirga, tilbød president Ashraf Ghani Taliban våpenhvile på den første dagen av ramadan, men opprørsbevegelsen avviste det.

