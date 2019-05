Netanyahu: – Israel vil ikke tillate at Iran får atomvåpen

NTB utenriks

Iran har alltid fastholdt at landet ikke har planer om å utvikle atomvåpen og at atomprogrammet kun har fredelige formål. Men Israels regjering har aldri festet lit til dette, selv ikke etter at atomavtalen kom på plass og Iran begrenset programmet for å fjerne tvil.

– I morges på vei hit hørte jeg at Iran har tenkt å fortsette med sitt atomprogram. Vi vil ikke tillate at Iran skaffer seg atomvåpen, sa Netanyahu da han onsdag talte under et arrangement i på Israels minnedag for falne i krig.

