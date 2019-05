Gisseltaker pågrepet i Toulouse

NTB utenriks

En talsmann for påtalemyndigheten, Dominique Alzeari, bekreftet på en pressekonferanse tirsdag kveld at gislene, som alle var kvinner, var sluppet fri og at de var uskadd og i god behold.

Rundt midnatt ble gisseltakeren, som var bevæpnet, pågrepet.

– Det virker ikke som han planla å gjøre noe uopprettelig, sier borgermester Joseph Carles.

Under 18

Franske medier har skrevet at gisseltakeren er en 17 år gammel gutt som er en kjenning av politiet. Alzeari bekreftet på pressekonferansen at det er snakk om «en mindreårig som snart fyller 18».

– Han er en kjenning av politiet, hovedsakelig for ordensforstyrrelser og tyveri. I desember ble han pågrepet i forbindelse med gule vester-demonstrasjoner, noe som førte til straffeforfølgelse, sa Alzeari.

Det var like over klokka 16 tirsdag at gisseltakeren gikk inn i kafeen, som ligger i forstaden Blagnac, nord for Toulouse. Han ba folk forlate lokalet, men holdt igjen fire kvinner som gisler. En av dem ble løslatt etter et par timer.

Skjøt i luften

Ved 21-tiden meldte franske medier at også de tre siste gislene var satt fri av gisseltakeren.

I løpet av den første timen av gisseldramaet skjøt gisseltakeren tre ganger i luften, men det er ikke meldt om at noen har kommet til skade.

Politiet var raske med å utelukke at gisseldramaet kunne knyttes til terror. Franske medier har spekulert på om det kan ha vært et ransforsøk.

