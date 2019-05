Eksplosjon i Kabul

NTB utenriks

En svart røyksøyle steg opp over byen fra stedet der onsdagens eksplosjon fant sted.

– Jeg kan bekrefte at det fant sted en eksplosjon i området Shar-e-Naw i Kabul. Vi undersøker detaljene, sier byens polititalsmann Ferdaws Framurz.

Innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi sier eksplosjonen skjedde nær CARE Internationals kontorer.

– Vi vet ikke omstendighetene rundt eksplosjonen ennå, men skyting fra håndvåpen er også blitt hørt i området, sier Rahimi.

Så langt er det ikke kommet flere detaljer om hendelsen, men vitner forteller om både flere eksplosjoner og skyting.

Mirzahussain Sadid, et vitne som oppholder seg i området, sier til nyhetsbyrået DPA at han har hørt tre eksplosjoner og skyting, og at det ryker fra en bygning.

Taliban har tidligere stått bak en rekke angrep i Kabul. Også IS' afghanske fløy har utført flere blodige angrep mot sivile i hovedstaden.

Eksplosjonen skjer under den muslimske fastemåneden ramadan, idet forhandlere fra USA og Taliban er samlet i Qatars hovedstad Doha for å diskutere seg fram til en avtale som skal få slutt på den snart 18 år lange krigen.

Under et fredsmøte i Kabul i forrige uke, en såkalt loya jirga, tilbød president Ashraf Ghani Taliban våpenhvile på den første dagen av ramadan, men opprørsbevegelsen avviste det.

