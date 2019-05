Blasfemidømte Asia Bibi har forlatt Pakistan

NTB utenriks

Den kristne fembarnsmoren ble dømt til døden for blasfemi i 2010. I fjor besluttet høyesterett i landet at hun skulle løslates, men hun har oppholdt seg på et hemmelig sted på grunn av drapstrusler fra ytterliggående islamister.

Onsdag opplyste advokaten hennes at hun har ankommet Canada, ifølge CNN.

Samtidig siterte BBC pakistanske tjenestemenn som opplyste at hun hadde forlatt landet.

Asia Bibi ble dømt til døden for å ha fornærmet profeten Muhammed i forbindelse med en krangel med naboer. Hun har alltid fastholdt at hun er uskyldig.

Bibis barn befinner seg allerede i Canada.

