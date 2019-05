Barna til svensk-norsk IS-kriger innlagt på sykehus

NTB utenriks

Barna er gjenforent med sin morfar Patricio Galves i Arbil i Irak, ifølge Sveriges Radio.

– Det føles fantastisk. Jeg er kjempeglad. Alt virker bra, men jeg skal til sykehuset i morgen for noen av barna hoster litt, sier Galvez.

Onsdag formiddag ble barna sendt til et privat svensk sykehus i Arbil. Der ble de undersøkt av en spesialist.

– Alle er syke på grunn av situasjonen de har befunnet seg i. De har levd i et vanskelig miljø med dårlige sanitære forhold, sier lege Anwar Abduljabbar Yakkob til Aftonbladet.

Han sier tilstanden til barna er stabil, men at de trenger behandling på sykehus i en uke fremover.

– Alle er underernærte og har mageproblemer, sier han. Den yngste, en 15 måneder gammel gutt, er i dårligst forfatning, og han skal holdes under ekstra observasjon på sykehuset.

For noen uker siden meldte svenske medier at kurdiske myndigheter hadde gitt klarsignal til at den avdøde IS-krigerens sju små barn kunne bringes til det svenske konsulatet i Arbil.

Barnas morfar Patricio Galvez har i en periode forsøkt å få barna hjem til Sverige, siden begge foreldrene er døde. Galvez reiste i april til Syria for å lete etter barna, som er mellom ett og åtte år gamle.

Michael Skråmo, som ble drept i Syria i mars, var norsk statsborger, men født og oppvokst i Göteborg. Sammen med sin svenske kone, som også ble drept i Syria, hadde han sju barn. Barna har den siste tiden vært i flyktningleiren al-Hol i den kurdiskkontrollerte delen av Syria.

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere anslått at det til sammen er om lag 40 barn med norsk tilknytning i Syria i dag. 18 av dem er gjort rede for, og minst tolv av dem er foreldreløse.

(©NTB)