Reuters-journalister løslatt i Myanmar

NTB utenriks

Bilder fra utenfor det notoriske fengselet i Yangon viser tirsdag et stort presseoppbud som svermer rundt Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28). Etter 500 dager i fangenskap, smilte og vinket mennene til de frammøtte.

I april avviste Myanmars øverste domstol anken til Reuters-journalistene, som var dømt til sju års fengsel for å rapportere om hærens brutale innsats mot rohingyaene. Etter løslatelsen lover journalistene at de ikke skal la seg tie.

– Jeg er en journalist, og jeg det skal jeg fortsette å være. Jeg gleder meg til å gå til redaksjonen min, sier Wa Lone.

Presidentens kontor opplyste samtidig at rundt 6.500 politiske fanger som ble benådet i april, løslates i politisk amnesti.

Forfølger journalister

– Vi er veldig fornøyde med at Myanmar har løslatt våre modige journalister. De har blitt et symbol for pressefrihet verden rundt, sier Reuters' redaktør Stephen Adler.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo har blant annet blitt tildelt en Pulitzerpris for sin journalistikk i Myanmar, der de har formidlet beretningene til både gjerningspersoner, vitner og pårørende etter kamphandlinger og forbrytelser i landet.

De to ble pågrepet i desember 2017 og dømt i september i fjor. De var anklaget for å være i ulovlig besittelse av offisielle dokumenter, i strid med en lov fra kolonitiden om statshemmeligheter. Journalistene har avvist anklagene og hevder politiet har fabrikkert saken mot dem.

Journalister har vært noen av myndighetenes viktigst utpekte mål i Myanmar. Ifølge en rapport som Myanmars pressefrihetsorganisasjon Athan har lagt fram, har minst 43 journalister blitt satt i fengsel fram til september i fjor etter at fredsprisvinner Aung San Suu Kyis regjering kom til makten i 2016.

Forbrytelser

Den myanmarske hærens brutale framferd i delstaten Rakhine, som svar på angrep mot sikkerhetsstyrker i 2017, sendte 700.000 personer fra den muslimske rohingya-minoriteten over grensen til Bangladesh.

Myanmar nekter for å ha begått brudd på menneskerettighetene, til tross for omfattende fordømmelse fra verdenssamfunnet.

Ifølge FN bør det reises folkemord-sak mot høytstående militæransatte i Myanmar, og FN har også anklaget hæren for å ha bedrevet etnisk rensing.

(©NTB)