Fangene skal løslates tirsdag, ifølge presidentens kontor, skriver nyhetsbyrået Reuters. De ble benådet i april.

Samme måned avviste Myanmars øverste domstol anken fra to Reuters-journalister som er dømt til sju års fengsel for å rapportere om hærens brutale innsats mot rohingyaene. Det er uvisst om de to journalistene er blant dem som skal løslates.

