En av fire dansker tror på reinkarnasjon

NTB utenriks

24 prosent av danskene tror at sjelen blir gjenfødt i et nytt legeme når de dør, mens bare 19 prosent tror at de kommer til himmelen og 10 prosent at de havner i helvete, viser Den Danske Værdiundersøgelse.

Undersøkelsen blir først offentliggjort senere i måneden, men omtales av avisen Kristeligt Dagblad.

Forestillingen om reinkarnasjon, eller såkalt sjelevandring, finner man særlig innen hinduisme og buddhisme, mens det avvises helt innen kristendommen, jødedommen og islam.

– Vi lever i en tid der alt går raskere og der mange har en nærmest manisk forestilling om ikke å gå glipp av noe. Vi vil rekke over alt, for vi har kun dette ene forsøket. Reinkarnasjon gir en behagelig idé om at vi får et forsøk til, sier religionssosiolog Henrik Reintoft Christensen ved Aarhus Universitet.

Ifølge undersøkelsen tror 39 prosent av danskene på et liv etter døden, men prost Poul Henning Bartholin i Aarhus Domkirke mener prestene må bli tydeligere på hva dette innebærer.

– Undersøkelsen tyder på at det er behov for medlemsinformasjon i folkekirken. For reinkarnasjon er noe helt annet enn det kirken står for, sier han.

(©NTB)