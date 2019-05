Aksjekursene faller i USA for andre dag på rad

NTB utenriks

Dow Jones-indeksen falt med 600 poeng, en utvikling som viser at investorene ble mer og mer sikre på at Trump vil gjøre alvor av tidligere trusler, skriver Wall Street Journal.

Fallet rammet særlig selskaper som er sterkt involvert i handel med Kina, som produsenter av databrikker, men også butikkjeder som er avhengige av importerte varer fra Kina.

Det var også en økende uro for at økte tollsatser vil svekke etterspørselen etter olje, en oppfatning som svekket energiprisene og berørte bransjeselskaper.

The New York Times skriver at aksjekursene falt for andre dag på rad, etter uttalelser fra Trump og andre i administrasjonen om at utsikten til en avtale med Kina synes liten.

Sent mandag lokal tid sa både den amerikanske handelsutsendingen Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin at økte tollsatser ville bli innført fredag, da Kina i forhandlingene gikk tilbake på tidligere forpliktelser.

Torsdag skal etter planen en ny runde med handelssamtaler mellom USA og Kina starte i Washington.

