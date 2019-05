Sosialdemokratene erklærer valgseier i Panama

NTB utenriks

– Jeg er veldig glad nå. Jeg vant. Det vi må gjøre nå er å forene oss som et land, sa Cortizo søndag til journalister.

Cortizo, som er statsminister i Panama, har ligget an til å vinne i meningsmålingene foran utfordreren tidligere utenriksminister Rômulo Roux, som er fra partiet Democratic Change.

Valgvinneren vil ta over etter Juan Carlos Varela. Panamas grunnlov begrenser tiden presidenten kan sitte til kun én presidentperiode på fem år.

Korrupsjonsskandaler har spilt en viktig rolle i valgkampen i et land som sliter med å bli kvitt imaget som en frihavn for hvitvasking av penger etter Panama Papers-avsløringene for tre år siden.

