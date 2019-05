Puigdemont får stille i EU-valget

NTB utenriks

Puigdemont flyktet til utlandet for å slippe straffeforfølgelse etter den ulovlige folkeavstemningen om katalansk uavhengighet som ble holdt i 2017.

Spanske myndigheter har tiltalt ham for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler.

Fra sitt eksil i Belgia varslet han tidligere i år at han aktet å stille som kandidat for partiet Junts per Catalunya (JxCat) i EU-valget 26. mai.

Spanske valgmyndigheter satte ned foten og nektet ham dette, men landets høyesterett omgjorde mandag beslutningen.

Høyesterett slår i sin kjennelse fast at Puigdemont ikke mister sine demokratiske rettigheter selv om han er etterlyst og har flyktet fra landet.

Beslutningen gjelder også to andre tidligere medlemmer av den katalanske regionregjeringen, Toni Comin og Clara Ponsati, som i likhet med Puigdemont har flyktet i eksil.

