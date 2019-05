Omvalg i Istanbul etter lokalvalg

NTB utenriks

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at beslutningen ble tatt på et møte i valgkommisjonen mandag, og at Recep Özel, AKPs representant i kommisjonen, bekrefter vedtaket.

AKP gikk på et uventet og uønsket tap i Tyrkias største by ved valget til borgermester i mars og krevde 16. april at valget annulleres og at det holdes omvalg på grunn av angivelige uregelmessigheter.

Dagen etter besluttet den lokale valgkommisjonen at Ekrem Imamoglu fra det sekulære opposisjonspartiet CHP hadde vunnet valget. Dette har landets statlige valgkommisjon nå omgjort etter krav fra AKP.

Mens AKP vant valget 31. mars i landet som helhet, gikk partiet på smertefulle nederlag i de politisk viktige byene Ankara og Istanbul.

(©NTB)