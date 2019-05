Guaidó utelukker ikke at han ønsker at USA griper inn militært i Venezuela

NTB utenriks

I et intervju med BBC sier Guaidó at spørsmålet om en eventuell amerikansk militær intervensjon er viktig. Han anklager både Cuba og Russland for allerede å ha intervenert militært. Cuba ved å gi militæret etterretningsstøtte og Russland ved at det står russiske fly på venezuelansk jord.

– Jeg mener at det ikke bare er klokt å vurdere det, gitt krisen og tragedien som Venezuela befinner seg i, men å forberede alternativer hvis regimet tenker å fortsette radikaliseringen av en prosess som har brakt oss til denne tragedien. Jeg, som president med ansvar for nasjonalforsamlingen, vil vurdere alle muligheter, sier Guaidó.

Guaidó har gjort tre forsøk på å tvinge Maduro fra makten, men har ikke lyktes i å få militæret over på sin side. I Intervjuet sier han også at Maduro kun har støtte fra deler av militæret.

