Brunei vil likevel ikke steine homofile

Brunei innførte i forrige måned strenge sharialover, som blant annet åpner for dødsstraff ved steining for en rekke forhold, blant annet voldtekt, utroskap, homofili, ran og fornærmelse av profeten Muhammed.

Loven åpner også for å straffe tyveri og andre volds- og vinningsforbrytelser med amputasjoner av armer og bein.

Nyheten førte til krasse internasjonale protester. Blant dem som har engasjert seg er kjendiser som George Clooney og Elton John, som har oppfordret til boikott av hoteller som sultanatet eier, blant annet i London.

FN har omtalt homofililoven som «umenneskelig», og i en TV-sendt tale i forbindelse med innledningen av den muslimske høytidsmåneden ramadan, lovet sultan Hassanal Bolkiah at den inntil videre er lagt på is.

– Vi er klar over at misforståelsene kan ha skapt engstelse. I over to tiår har vi hatt et moratorium på henrettelser. Dette gjelder også for de nye lovene, sa sultanen.

Sultanen lovet videre at Brunei skal ratifisere FNs torturkonvensjon for å fremme menneskerettigheter.

Seksuelle minoriteter har lenge blitt møtt med diskriminering i Brunei, der islamsk konservatisme har vært på framgang.

