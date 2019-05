Bratt børsfall i Asia etter Trump-trussel

NTB utenriks

I Kina falt den toneangivende Shanghai Composite-indeksen med 5,6 prosent mandag, og Shenzhen-indeksen endte hele 7,4 prosent ned.

Hongkongs Hang Seng-indeks lå 3,1 prosent lavere mandag ettermiddag, og også andre asiatiske børser opplevde fall.

Europeiske børser slo følge ned, om enn noe mer forsiktig. Oslo Børs åpnet 1,3 prosent ned, og det same gjorde DAX-indeksen i Frankfurt. CAC 40-indeksen i Paris falt med 1,5 prosent, mens London-børsen var stengt som følge av helligdag.

Frykten for en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina ligger bak børsfallet, etter at president Donald Trump truet med å øke tollsatsene på flere kinesiske varer alt førstkommende fredag.

Manglende framgang

Trump er misfornøyd med manglende framgang i handelssamtalene med Kina, og har fra før hevet tollsatsene på kinesiske teknologivarer til 25 prosent.

I en Twitter-melding søndag truer han med at tollsatsene på andre varer til en verdi av nærmere 1.800 milliarder kroner vil bli hevet fra 10 til 25 prosent fredag.

Amerikanske importører og forbrukere er de som umiddelbart vil måtte betale prisen for dette, men Trumps håp er at amerikanerne i stedet for å importere fra Kina skal utvikle, produsere og kjøpe amerikanske produkter og på den måten få fart på USAs økonomi.

Handelsunderskudd

Trump håper også at trusselen skal få Kina til å fjerne tollen og øke kvotene for import av amerikanske landbruksvarer, for på den måten av få ned USAs enorme handelsunderskudd med landet. Det var i fjor på rekordhøye 3.670 milliarder kroner.

USAs knallsterke økonomi fører til at amerikanerne bruker mye penger på importvarer, noe som gjør at handelsunderskuddet øker. Trump tolker imidlertid handelsunderskuddet som et tegn på svakhet og resultatet av urettferdige handelsavtaler.

De fleste økonomer mener imidlertid at det ikke er mulig å kombinere en kraftig økonomisk vekst med å krympe handelsunderskuddet.

– Sterkere enn nødvendig

Markedsanalytiker Jeffrey Halley i OANDA mener Trump bruker sterkere tiltak enn det som er nødvendig for å komme fram til enighet med Kina om en ny handelsavtale.

– Det eneste som vil oppta investorer denne uken vil være handelssamtaler, sier Halley.

USAs finansminister Steven Mnuchin sa i forrige uke at det vil bli klart i løpet av inneværende uke om de klarer å lande en handelsavtale med Kina eller ikke.

Sammen med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer hadde Mnuchin nye møter i Beijing, og denne uka skal etter planen en kinesisk handelsdelegasjon komme til Washington.

En ikke navngitt kilde opplyser imidlertid til avisa Wall Street Journal at kineserne vurderer å avlyse dette besøket.

