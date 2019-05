Bratt børsfall i Asia – ny frykt for handelskrig

NTB utenriks

Hongkongs Hang Seng-indeks har mandag gått ned 3,7 prosent, etter å ha åpnet med en nedgang på 2,43 prosent.

I Kina har den toneangivende Shanghai Composite-indeksen gått ned med hele 5,1 prosent, få timer etter at den åpnet med en nedgang på 3,04 prosent. Shenzhen-indeksen åpnet med en nedgang på 3,66 prosent. Også på Filippinene og i Indonesia har fallene vært store.

Frykten for en handelskrig mellom USA og Kina har på nytt tiltatt etter at president Donald Trump varslet at USA vil øke tollen på kinesiske varer førstkommende fredag. Trump har vært misfornøyd med manglende framgang i forhandlingene mellom landene.

Markedsanalytiker Jeffrey Halley i OANDA sier Trump har brukt sterkere tiltak enn det som er nødvendig for å løse problemet.

– Det eneste som vil oppta investorer denne uken vil være handelssamtaler, sier Halley.

Ifølge Trump har Kina i ti måneder betalt en toll på 25 prosent på teknologivarer til 50 milliarder dollar, og 10 prosent på andre varer til 200 milliarder dollar. De 10 prosentene vil fredag øke til 25 prosent, har presidenten varslet.

Kina vurderer på sin side å avlyse planlagte møter med USA denne uken, opplyser en ikke navngitt til Wall Street Journal.

Børsene i Japan og Sør-Korea er stengt mandag som følge av en offentlig fridag.

